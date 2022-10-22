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حسام حبيب يعترف بإدمان شيرين.. ويكشف أسراراً عن علاقتهما

22
OCTOBER
2022
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كسر المطرب المصري حسام حبيب حالة الصمت التي يعيشها منذ الإعلان عن تفجّر أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والكشف عن دخولها إلى المستشفى بسبب الإدمان.

وأجرى المطرب المصري مداخلة هاتفية مطولة مع الإعلامي المصري عمرو أديب للحديث عن تفاصيل عدة، حيث حاول الرد عما قيل بحقه واتهامه بأنه السبب فيما حدث لشيرين.

أبرز الأمور التي ذكرها حسام حبيب في حديثه أن وجوده في حياة شيرين بدأ من خلال صداقة، ولم يتخيل أنها ستكون زوجته في يوم من الأيام. وأضاف أنها استنجدت به بسبب ما تتعرض له في محيطها، و"تعرضها للنهش والنهب ممن حولها"، لذلك "كرس" حياته لمحاولة مساعدتها، وهو ما جعله شخصاً مكروها ممن حولها، حسب تعبيره.

وكشف حبيب عن مفاجأة تتمثل في أنه حينما تزوج من شيرين كان يملك في حسابه البنكي أموالاً أكثر مما تملكه شيرين، وهو الأمر الذي صدمه، حيث لم يكن نجاحها يترجم إلى أرقام تثبته، ونفى أن يكون قد حصل على أية أموال منها.

ونفى المطرب المصري قيامه بالتعدي عليها بالضرب، مؤكداً أنه "شخص تربى على احترام النساء".

واعترف حسام حبيب بإدمان شيرين، مضيفاً أنه خيرها بينه وبين المخدرات. وأشار إلى أن إدمان الفنان "وصل في بعض الأحيان إلى أن تصبح المخدرات أهم منه"، لكنه أكد أنه، في وقت ما، كان شاهداً على تحسن شيرين ومحاولتها التغلب على الأمر.واسترجع ما جرى حينما قصت شيرين شعرها، حيث قال إنها قامت بالأمر لإجباره على إنهاء علاقتهما معا، وبعد أن رآها في تلك الليلة، جلس على ركبته وهو منهار ويبكي، لكنهما تصالحا بعدها وعادا كأزواج مرة أخرى دون أن يكشفا عن الأمر للجميع، واكتفيا بالإعلان عن ذلك لأهلهما فقط، لكن حدثت بعدها أزمة أخرى، وتم وقتها استدعاء الشرطة.

 وتطرق حسام حبيب إلى "مخطط تعرضت له شيرين من أجل الحصول على أموالها"، مشيراً إلى كونه قام "بتأمينها وتأمين بناتها"، وهو الأمر الذي "سيفسد أي مخطط تتعرض إليه"، حسب تعبيره.وأشار إلى أن شقيق شيرين لم يكن يتحدث إليها لأكثر من عامين، متسائلاً "لماذا ظهر بشكل مفاجئ بداعي علاجها؟".

واسترجع بعدها تفاصيل تلك الليلة التي دخلت فيها شيرين إلى المستشفى، حيث أكد أن شقيقها حضر وبصحبته أشخاص معهم سلاح أبيض، واعتدوا عليه بالضرب، وأخذوا شيرين عنوة وهي تصرخ وتبكي، وهو ما جعله يقف في الشارع وحيداً يبكي بسبب ما جرى.

وكشف أن شيرين حاولت الانتحار في المستشفى كما أنها ترفض تناول الطعام بسبب ما تعرضت له، معترفاً بأنه ما زال يحبها حتى الآن.

وأكد حسام حبيب أنه سيقاضي شقيق شيرين بسبب ما جرى، واعترف بأنه لم يتنازل عن قضاياه ضد شيرين لإرضاء أسرته، ولكنه أكد أنه لن يضر الفنانة أبداً.

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