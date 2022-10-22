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ابنة شيرين تعلق للمرة الأولى على أزمة والدتها

22
OCTOBER
2022
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في ظل الأزمة التي تعيشها شيرين عبد الوهاب بعد دخولها إلى المستشفى بطلب من عائلتها من أجل العلاج من الإدمان على المخدرات، كان البعض يسأل عن ابنتي الفنانة المصرية وموقفهما في هذه الأزمة.

وكانت جدة الفتاتين قد أشارت إلى أن ابنتي شيرين تعيشان بصحبة خالتهما وسط الأزمة الدائرة.

صعوبة الأزمة وما تتعرض له شيرين دفع محاميها إلى التأكيد في بيان سابق أنه لا بد من حماية الطفلتين ومراعاة شعورهما في ظل ما تمر به والدتهما.

وابنة شيرين "هنا" معروفة بحبها للتواصل عبر حسابها على "تيك توك"، حيث شاركتها والدتها عددا من الفيديوهات السابقة. وفي ظل الأزمة الحالية، كانت "هنا" تتابع نشر فيديوهاتها بشكل طبيعي عبر "تيك توك".ولم يمل المتابعون من سؤالها عن والدتها مع كل مقطع فيديو تقوم بنشره عبر حسابها، لكنها لم تكن ترد أو تعلق أو تشر إلى أزمة والدتها نهائياً.

لكنها قامت مؤخراً بالتعليق على الأمر والتعبير عن اشتياقها لوالدتها، بعد أن نشرت مقطع فيديو وضعت في خلفيته صورتها لها مع والدتها تم التقاطها مؤخراً.

 
 واكتفت "هنا" بنشر مقطع من أغنية يعبر عن الاشتياق، مؤكدةً أنها ترغب في أن تكون إلى جوار والدتها، خاصة أنها كانت دائماً متواجدة إلى جانبها.

بعدها تلقت الفتاة سيلا من التعليقات التي يعبر أصحابها عن اشتياقهم لنجمتهم المفضلة شيرين، وطالبوا الفتاة بأن تكون قوية من أجل والدتها.

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