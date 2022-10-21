وديع الشيخ إلى حسام جنيد: اقعد وانضب ببيتك!

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على ما يبدو بأن وتيرة الخلاف اشتدت بين المطرب الشعبي اللبناني وديع الشيخ والمطرب السوري حسام جنيد بعد التصريحات الأخيرة.

وفي التفاصيل فقد ظهر الشيخ في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة زيات حسبما رصدت منصة تريند رافضاً أن يكون الأخير من أهم الفنانين.

وقال المطرب اللبناني بأنه أفضل الموجودين على الساحة الفنية من حيث الأداء والإحساس والفن الذي يقدمه.

كما اعتبر وديع الشيخ بأنه المجدد الأول للون الشعبي الذي بات منتشراً في العالم العربي وذلك لعدم خروجه عن المسار الصحيح.

الشيخ أكد بأن أغانيه التي تحقق نسب مشاهدة عالية بأنها حقيقية وليست مزيفة كما يحصل مع الأخرين.

كما اتهم المطرب الشعبي كافة زملائه بتمويل أغانيهم من أجل رفع نسب المشاهدة، بينما على الواقع لا يوجد لها أي أثر.

ولفت بأن أغنيته الأخيرة نجحت أكثر من أغنية حسام جنيد حيث أن نسبة المشاهدة تجاوزت 9 مليون بين أغنية الأخير 4 مليون.

وأضاف المطرب اللبناني بأنه في حال أقام حفل غنائي له، لا يمكن لأي أحد أن يقف مقابله ويحيي حفلاته.

موجهاً رسالته للمطرب السوري الشعبي حسام جنيد بقوله: “اقعد وانضب ببيتك” رافضاً أن يكون من أهم الفنانين.

الجديد بالذكر أن جنيد قد صرح سابقاً في أحد اللقاءات عن تفضيله اعتزال الغناء على أن يقدم الأغاني التي يرددها المطرب اللبناني وديع الشيخ.