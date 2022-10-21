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محامي فارس كرم : لن يعتذر .. وهذا ما حصل بعد استدعائه للتحقيق

21
OCTOBER
2022
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علق المحامي باسكال كمال، الممثل القانوني للفنان اللبناني فارس كرم، على الوضع القانوني لفارس بأزمته مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

ونفى المحامي، في مقابلة له مع فوشيا، الاخبار المتداولة عن اعتقال فارس كرم فور عودته إلَّى لبنان، مشيرا الى انه لم يعتذر للفنانة ميريام فارس، وقال “حتى التغريدات تم حذفها من قبل لأنه اعتبر أن الموضوع انتهى بقولها والرد عليه. . ”

واكد المحامي ان فارس كرم لم يتعرض لضغوط لإزالة التغريدات المخالفة، وعلق قائلاً “لقد فعل ذلك بمحض إرادته.” مشددا على أن فارس كرم لن يعتذر إلا إذا بادرت لأنها هي التي بدأت بالإساءة.

وتابع كمال: “رفعت ميريام فارس دعوى قضائية بعد فترة من التغريد، وقمنا بدورنا اليوم برفع دعوى تشهِيْر وتشهِيْر ضدها، وتم إحالتها إلَّى قسم جرائم المعلومات”. وسيتم استدعاء تحقيق وسيتم اتباع العملية القضائية وفقًا للمبادئ .”

وكانت الوكالة الوطنية للاعالم قد كشفت عَنّْ استدعاء فارس كرم بقرار من المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان للتحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلومات، في إطار دعوى تشهير رفعتها الفنانة ميريام فارس ضدها.

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