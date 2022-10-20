بعد التحقيق معه... إليكم آخر تفاصيل الخلاف بين فارس كرم وميريام فارس

A + A -

حدف الفنان فارس كرم خلال التحقيق معه اليوم لدى شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية التغريدة عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، والتي اساء فيها للفنانة ميريام فارس.

وقد تمّ الاستماع لكرم من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت، وبعدما قام بحذف التغريدة والهاشتاغ أيضًا، وقّع على تعهد بعدم الاساءة لميريام فارس او التعرّض لها وتُرك بسند اقامة.

توازيا، أكّد جورج خوري، محامي ميريام فارس، أنّ الأخيرة مستمرة بالدعوى الى حين قيام كرم بالاعتذار العلني منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "التعدي على شرف المرأة لن يمر دون محاسبة".