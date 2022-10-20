اسم شاكيرا... بيكيه في "مأزق حقيقي"

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سيجد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، نفسه في مأزق حقيقي في الفترة القادمة، حيث سيكون مجبراً على ارتداء قميص فريقه وعليه اسم المغنية الكولومبية العالمية شاكيرا، شريكته السابقة وأم أولاده.



وكانت شاكيرا قد أعلنت يوم 4 حزيران 2022، في بيان رسمي، انتهاء علاقتها ببيكيه التي استمرت لمدة 12 عاماً.



وبدأت العلاقة العاطفية بين الثنائي بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وأثمرت طفلين هما: ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).

وذكرت صحيفة marca الإسبانية، أن شاكيرا قد تكون الفنان الثاني الذي سيوضع اسمه أو شعاره على قميص برشلونة، في إطار اتفاق الرعاية بين النادي الكتالوني والشركة السويدية العالمية سبوتيفاي.



في هذه الأثناء، نشرت صحيفة elespanol الإسبانية عنواناً بارزاً حول النقطة ذاتها، كان مفاده: "برشلونة يخطط للمّ شمل جيرارد بيكيه مع شاكيرا".

وتشير الصحيفة إلى أنه لم يتم تحديد موعد لتنفيذ هذه الخطوة، لكنها ستكون على الأغلب خلال إحدى مباريات الموسم الحالي 2022-2023، تماماً مثل إعلانات Coldplay.



وتستعد المغنية العالمية لإطلاق أغنيتها الجديدة، التي تحمل عنوان "روتين" (Monotonía)، ويبدو أن كلماتها مقتبسة من علاقتها مع بيكيه، وفق الصحيفة.



وجاء في كلمات الأغنية: "لقد حذروني من بقائي معك، لكنني لم أستمع لهم، أدركت أن قصتك كاذبة. كانت القطرة التي فاضت من الزجاجة، أهنئك على أنك تعيش حياتك بشكل جيد".



وتضيف، "أنت وأنا فعلنا الشيء نفسه، كنا شركاء في الأنانية، ننسى ما كنا عليه يوماً ما، وأفضل شيء هو أنه لم يكن خطأك أو خطئي، لقد كان خطأ الروتين".



ويشارك مع شاكيرا في أداء هذه الأغنية، المغني البورتوريكي أوزونا.



وظهر برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد غريمه ريال مدريد، يوم 16 تشرين الأول، وعلى صدر القميص رسمة "البومة"، بدلاً من شعار "سبوتيفاي".



وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي حينها: "في إطار الشراكة بين نادي برشلونة والراعي الرسمي سبوتيفاي، سيخوض الفريق مباراة الكلاسيكو بقميص عليه شعار المغني العالمي دريك"، مرفقاً التغريدة برمز "البومة" الخاص بمغني الراب الكندي، الذي تجاوز عدد الاستماع إلى أغانيه 50 مليار مرة على سبوتيفاي.

ويتضمن اتفاق الرعاية الموقّع بين برشلونة وسبوتيفاي يوم 15 آذار 2022، بنداً يسمح بظهور اسم أو شعار بعض الفنانين الذين يرتبطون بالنادي، بالتوافق التام بين الطرفين، في خطوة تمثل مزج كرة القدم مع فن الموسيقى.



ويعيش بيكيه أوقاتاً صعبة للغاية على الصعيد الرياضي، حيث لم يشارك مع ناديه برشلونة إلا في 6 مباريات، منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022-2023.



كما تعرّض المدافع الإسباني البالغ من العمر 35 عاماً، لحملة انتقادات كبيرة للغاية بعد ظهوره المتواضع في مواجهة إنتر ميلان التي انتهت بالتعادل 3-3، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وتسببه بشكل واضح في الهدف الأول للفريق الإيطالي.