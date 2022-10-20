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مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"!

20
OCTOBER
2022
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خلال حفل "الموريكس دور" الذي أقيم مساء الأحد الماضي في كازينو لبنان بحضور مجموعة كبيرة من المكرمين اللبنانيين والعرب والأجانب، كشف الدكتور زاهي الحلو انه تم إلغاء الجائزة التكريمية الخاصة التي كانت ستقدم لعائلة الفنان الراحل جورج الراسي الذي قضى بحادث سيارة على طريق المصنع.  

 وحول منع شقيقته الممثلة نادين الراسي من الحضور لإستلام الجائزة قال الحلو وهو أحد منظمي الحفل: "كان من المفترض ان تستلم نادين الجائزة ولكن كان هناك خلافات ضمن العائلة حالت دون ذلك لذا ألغيت الجائزة التكريمية".

 وأضاف: "الخلافات داخل العائلة كانت حول من يجب ان يستلم الجائزة فأحببنا نحن ان نكون خارج هذا الخلاف".

علما انها ليست المرة الأولى التي يُحكى فيها عن خلافات داخل عائلة الراسي وذلك بعد وفاة الراحل جورج الراسي.

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