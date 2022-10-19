في الهند...بطل العالم السابق يفتتح مطعماً يضم حلبة مصارعة!

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افتتح بطل العالم السابق في المصارعة الملقب بـ”كالي العظيم” مطعما على جانب الطريق بجوار أكاديمية المصارعة التي يديرها في مدينة كارنال بولاية هاريانا في الهند.

وذكرت صحيفة “The Times” البريطانية، أن المطعم يضم حلبة مصارعة ويقدم كمية هائلة من الطعام، من خبز الشباتي الضخم، والأطباق المطبوخة في تنور عملاق (فرن طيني) وأطباق بولاو إلى لاسي (مشروب قائم على الزبادي) بحجم السطل.

بينما قال “كالي العظيم”: “ستعكس لائحة الطعام أيضاً نوع النظام الغذائي الذي اتبعته أثناء احترافي المصارعة، لذا ستكون هناك أطباق شهية ومنزلية من الفاصولياء والحمص والدجاج، جنبا إلى جنب مع الأطباق التي تحتوي على المكسرات”.

فيما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه سيتعين على رواد المطعم الذين يطلبون عجة البيض أن يأملوا ألا يحصلوا على واحدة مصنوعة من 50 بيضة يستخدمها كالي يوميا.

ويروج للمطعم على أنه مطعم رخيص على جانب الطريق، مثل تلك التي يتوقف عندها سائقو الشاحنات الثقيلة للجلوس على مقاعد خفيفة من الخيوط بينها ألواح يتناولون الطعام من عليها.

لكن يتمتع مطعم “كالي العظيم” بفخامة أكثر بتوفير طاولات وإضاءة مناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن كالي العظيم، وهو شرطي سابق في البنجاب واسمه الحقيقي، داليب سينغ رانا، فاز بلقب بطل الوزن الثقيل في مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية WWA في عام 2007، وظهر في أفلام هوليوود وبوليوود.

غير أنه في عام 2014، تقاعد وعاد إلى الهند، حيث يتمتع بشعبية كبيرة.