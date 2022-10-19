وائل كفوري يعيش قصة حب؟

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يُكمل الفنان اللبناني، وائل كفوري، جولته الغنائية في أميركا حيث سيلتقي الجاليات العربية بحفلتين الاولى في ديترويت (٢١) والثانية في كونكتيكوت (٢٢)، وذلك بعد ان حقق نجاحًا كبيرًا بالحفلتين السابقتين في لوس أنجلوس وهيوستن حيث تمّ تكريمه من قبل عضو الكونغريس وعمدة الولاية.

عن هذا التكريم قال وائل “بالفعل تفاجأت والتكريم مميز”.

وعن الرسالة التي يريد توجيهها للمغتربين، قال وائل: “أوجه للمغتربين رسالة محبة وتقدير على تضحياتهم ونضالهم ولبنان صامد حتى اليوم بسببهم”.

وردًا على سؤال حول الزيارة التي قام بها مؤخرًا الى مدرسته “العائلة المقدسة” وعن اجمل ذكرى له فيها، قال وائل “المدرسة بحد ذاتها هي اجمل ذكرى بالنسبة لي”.

وعن نجاح أغنية “البنت القوية”، قال وائل “البنت القوية كل شخص يتمنى ان يكون لديه امرأة ذكية وقوية يتعلّم منها الكثير وتعلّمه الكثير وأيضًا تستطيع تغييره”.

وعن الاغنيات التي يقدمها حاليًا عبارة عن حب، اعترف وائل كفوري انه يعيش قصة حب حاليًا وقال: “أكيد عايش حالة حب وسعيد الحمدالله”.