والدة شيرين عبد الوهاب: "ابنتي بتشرب مخدرات مع حسام حبيب"

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تحت عنوان "والدة شيرين عبد الوهاب تستنجد: احموا بنتي من حسام حبيب لأنه شرّ، بيسهروا وبيشربوا مع بعض مخدرات"، أحدثت تصريحات كريمة ابو زيد بلبلةً في مصر بعد تصريحاتها الأخيرة عن ابنتها النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب.

وأشار موقع "في الفن" الى أن والدة شيرين عبد الوهاب قد صرّحت في برنامج "الحكاية" التالي: "حسام حبيب ده شر أنقذوا بنتي منه وبتسهروا هما الاتنين يشربوا مخدرات وأنا اللي طلبت من ابني إنقاذ أخته".

وتابعت والدة شيرين عبد الوهاب قائلةً: "طردت حسام حبيب من بيتي وهو شر وبنتي بقالها 3 أيام بتشرب وطردتني أنا وأختها من البيت. بطلب من ربنا تحموا شيرين من حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ".