شيرين عبد الوهاب تتهم شقيقها بضربها!

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حرر المستشار، ياسر قنطوس، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، محضر إثبات حالة ضد شقيقها محمد، حيث اتهمته الفنانة بضربها واحتجازها لإجبارها على الدخول إلى المستشفى للعلاج.

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من محامي شيرين عبد الوهاب يتهم فيه شقيقها بالاعتداء عليها واحتجازها لإجبارها على الدخول إلى المستشفى للعلاج بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد طليقها حسام حبيب، وتم تحرير محضر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أمس السبت، بأن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أصيبت بالرباط الصليبي إثر سقوطها وانزلاق قدميها في منزلها.

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أوضح ميمي فؤاد، مدير أعمال الفنانة شيرين، أن "الفنانة أصيبت بالرباط الصليبي، بسبب انزلاق قدميها وهي بمنزلها، وأجرت بعض الصور الشعاعية التي أكدت إصابتها"، طالبا من جمهورها ومحبيها الدعاء لها.

وكشفت صحيفة "المصري اليوم" أن شيرين عبد الوهاب تعمل على إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بأسرع وقت ممكن، حيث من المقرر أن تسافر في غضون أيام قليلة للقيام بجراحة عاجلة لإصابة الرباط الصليبي.