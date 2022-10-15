شرين تنقل الى المستشفى بعد تعرضها لاصابة!

A + A -

أصيبت، الفنانة شيرين عبد الوهاب بقطع في الرباط الصليبي بعدما انزلقت في منزلها بشكل مفاجئ وقد نُقلت الى احد المستشفيات في القاهرة للعلاج.

وكشف مصدر طبي من الفريق المعالج لشيرين أنها ستجري جراحة عاجلة في أقرب وقت خارج مصر، حيث يتم تجهيز كافة الأوراق والتفاصيل حاليًا للسفر بحسب “الوطن”.

أما عن حفلها في الكويت المقرر إقامته في ٢٩ الجاري، كشف مصدر من فريق عملها لـ “الوطن”: “نفكر في صحة شيرين حاليًا وليس في أي شيء آخر وإن تتخطى هذه الازمة بسلامة، ولا نعلم مصير الحفلة لكن منتظرين أن نتطمئن على صحة شيرين قبل الكلام في أي عمل”.

"بصراحة"