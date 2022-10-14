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تسبب بمقتل 13 شخصاً... السلطات الهندية تُمسك بـ"نمر الصراع"

14
OCTOBER
2022
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امسكت سلطات الحياة البرية الهندية الخميس بنمر نُسب إليه التسبب بمقتل 13 شخصاً على مدى 10 أشهر.

وفي التفاصيل، فقد تمت تهدئة الحيوان البالغ خمسة أعوام والمسمى "نمر الصراع" أو "سي تي -1"، والقبض عليه بعد أسبوع تقريباً من إعلان المسؤولين أنه يمثل تهديداً للبشر والإيذان بالإمساك به.

ونُسب إلى النمر التسبب بمقتل 13 شخصاً في مناطق غابات نائية بولاية ماهاراشترا الغربية منذ كانون الأول الفائت، حيث كان يعيش البعض أو يدخلون لجمع الحطب.

وقال المسؤول في هيئة الحياة البرية كيشور مانكار لوكالة فرانس برس "لقد جرى تتبع النمر منذ فترة إلى أن أُمسك به أخيرا داخل الغابة".

وقال إن النمر نُقل إلى منطقة ناغبور القريبة وتتم مراقبته من جانب الأطباء البيطريين قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله، مع إمكان إطلاق سراحه أو إبقائه في الأسر.

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