بالصور- اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في مدينة سورية

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أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية عن اكتشاف لوحة فسيفساء كبيرة نادرة في مدينة الرستن.

وتبعا لخبراء المديرية فإن اللوحة التي عثر عليها تعتبر تحفة أثرية نادرة وتعود للعصر الروماني.

اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في مدينة الرستن السورية

من جهته أشارت القناة الإخبارية السورية إلى “أن اللوحة اكتشفت من قبل مختصين في المديرية العامة للآثار والمتاحف، وجرى ترميم بعض الأجزاء الصغيرة المتضررة منها والتي تعرضت للتخريب سابقا عندما حاولت العصابات الإرهابية المسلحة استخراجها بغية تهريبها إلى الخارج”.

اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في مدينة الرستن السورية

وتقع مدينة الرستن شمال مدينة حمص على مسافة 20 كلم تقريبا، وتعتبر من أشهر المواقع التي تكتشف فيها اللقى الأثرية في سوريا.