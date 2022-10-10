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ماذا فعل أحدهم بابنته.. فنان لبناني يتلقى تهديدات بالقتل!

10
OCTOBER
2022
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لها - 

"أعلن الفنان زياد برجي عن نيته "طحن قدمي" شخص أقدم على اتصال مصوّر بطريقة مبتذلة ومعيبة على هاتف جوال تستخدمه ابنته، كما قال.

وكشف برجي خلال استضافته في برنامج "المجهول" تلقيه اتصالين، الأول من شخص عرّف عن نفسه بأنه محمد عبد الكريم من الامن العام، والذي تحدث بلهجة مصرية مهدداً إياه بالقتل، قبل أن يُسمع في الخلفية صوت امرأة معه.

وأكد برجي أنه توّجه إلى القضاء من أجل تحصيل حقه وحماية عائلته، طالباً المساعدة بتحديد صوت المتصل.

وألمح البرنامج الذي استضاف برجي إلى أن النجمة إليسا هي صاحبة "الصوت الأنثوي".

وأضاف: "أنا بعتبر هذا الفويس بمثابة اخبار للسلطات المصرية الكريمة لبين ما أنا اقدر اعمل اجراء رسمي انه يساعدوني اخذ بصمة هذا الصوت واقدر اعرف هذه الشخصية التي تتكلم اللهجة المصرية هل هو مصري والصوت الانثوي اللي طالع بالبث واللي واضح انها مش مصرية فممكن تكون لبنانية".

وتابع: "بطلب من الفانز ان يساعدوني ان استشبهوا بصوت حدا وبطلب من اي انسان عنده خبرة ان يساعدونا وهذا التسجيل شرعي وبيقدر اي انسان ان يتحقق منه".

واعتبر برجي أن الخلاف على أغنية مع إليسا أصبح تفصيلاً صغيراً أمام ما تعرض له من قبل من اقتحم "حرمة منزله".

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