أخذ ورد بين برجي ونادين نجيم... والأخيرة: هيدا التعليق شو في شي غلط؟

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ردّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على هجوم مواطنها الفنان زياد برجي ضدها، بصدر رحب وهدوء وحكمة لافتين.

وفي التفاصيل، توّجه برجي إلى نجيم بقوله: "كم غنية عملتي بمسيرتك حتى نتفلسف بالحكي؟ ونصيحة النجومية مواقف ومسؤولية واذا انصفني القانون ماذا ستفعلين امام جمهورك؟ عليك ان تعتذري منه لأنك حكيتي بشي ما بتفهمي فيه".

واستغربت نجيم كلام برجي الذي جاء في إطار حديثه عن خلافه مع مواطنته النجمة اللبنانية إليسا حول إحدى الأغاني.

وعلّقت نجيم: "بس حدا يفهمني شو صاير؟ لانه ما عندي علم بشي وغنية؟ ايا غنية ليش انا بغني"، قبل أن يوضح لها المتابعون أنه قصد أحد التعليقات السابقة لها، فكتبت: "هيدا التعليق شو في شي غلط؟ بتأسف انه انفهم بغير نية مع انه رأي حيادي وفي محبة للطرفين والله يصلحها بيناتن بالنهاية. ورغم يلي قاله صراحة بعدني بحبه وبحب اغانيه وصوته الحلو وهو حر يفهمها متل ما بده".

يُذكر أن محامي إليسا أعلن أخيراً عن رفعها دعوى قضائية ضد مواطنَيها الفنان زياد برجي والشاعر الغنائي أحمد ماضي، بسبب أغنية "أنا و بس" التي تمّت "قرصنتها وإعادة بثّها من جانبهما"، وطرحها بعنوان "وبطير"، علماً أنها من كلمات ماضي وألحان برجي الذي باعها لإليسا في وقت سابق.