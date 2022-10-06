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سائح "غاضب" يُحطم تمثالين في الفاتيكان...بعد حرمانه من لقاء البابا

6
OCTOBER
2022
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حطم سائح أميركي تمثالين من الفاتيكان في روما، وذلك بعدما تملّكه الغضب بسبب حُرمانه من لقاء البابا فرانسيس.

وفي التفاصيل، فقد طلب السائح أن يقابل البابا أثناء زيارته لمتحف "كيارامونتي" بالفاتيكان بإيطاليا. وعندما رُفض طلبه، وجّه الرجل وهو في الخمسينيات من عمره غضبه نحو اقتحام المكان وتحطيم تمثالين قديمين، قبل أن يتم القبض عليه.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الفاتيكان: "أوقفت شرطة الفاتيكان الرجل الذي أسقط التماثيل وتم تسليمه إلى السلطات الإيطالية".

ولقد تم نقل القطعتين الفنيتين إلى معمل ترميم، حيث أضاف البيان: "يمضي الخبراء الآن في استعادة الأجزاء المتضررة للترميم الفوري".

وبدوره، فقد طمأن متحدث عن متحف "كيارامونتي" بالقول: "لحسن الحظ، أن القطعتين الفنيتين المتضررتين كانتا مجرد "أعمال ثانوية" ضمن مجموعة المتحف الواسعة التي تضم حوالي 1000 تمثال.

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