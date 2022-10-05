أنجلينا جولي تتهم براد بيت بإساءة معاملتها

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قدمت أنجلينا جولي تفاصيل عما وصفته بسلوك زوجها السابق براد بيت المسيء في دعوى قضائية، اليوم الثلاثاء، مما يصعد معركة قانونية بشأن مصنع نبيذ فرنسي كان يتشارك الزوجان ملكيته يوما ما ويكشف تفاصيل جديدة عن انفصام عرى زواجهما.

وتقول الدعوى التي رفعتها جولي في محكمة لوس انجلوس أن براد بيت سعى إلى ربط بيع حصتها في مصنع النبيذ باتفاق عدم إفصاح كان من شأنه منعها من مناقشة "إيذاء بيت الجسدي والعاطفي لها ولأطفالهما" علنا.

وتصف دعوى جولي موقفا خلال رحلة بطائرة خاصة في سبتمبر 2016 حيث قيل أن بيت "أمسك جولي من رأسها وهزها قبل دفعها إلى جدار المرحاض"، وفقا لرويترز.

وزعمت الدعوى أن بيت "خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه".

ولم يرد محامو بيت بعد على استفسارات بشأن الأمر، اليوم الثلاثاء.

وكان بيت قد رفع دعوى قضائية على جولي وشركتها السابقة في فبراير الماضي، قال فيها إن بيع جولي حصتها في سبتمبر 2021 في مصنع النبيذ "شاتو ميرافال" إلى شركة مشروبات دولية كان غير قانوني لأن الزوجين اتفقا على ألا يبيع أبدا أي منهما نصيبه دون موافقة الطرف الآخر.

وقالت جولي في الدعوى، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل وإن بيت رفض عملية البيع ما لم توافق على "أمر حظر نشر غير مقبول" فيما يتعلق بسلوكه.

وقالت جولي أيضا في دعواها إن مكتب التحقيقات الفيدرالي حقق في الحادث على متن الطائرة و"خلص إلى أن الحكومة لديها سبب محتمل لاتهام بيت بارتكاب جريمة فيدرالية".

ولم يُتهم بيت بارتكاب جريمة ولم يرد متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد على طلب للتعليق.