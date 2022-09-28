living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شاكيرا تواجه محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا

28
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وافق قاضٍ إسباني على محاكمة نجمة البوب الكولومبية شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي.
واتهم الادعاء الإسباني الفنانة العالمية العام 2018 بالتقاعس عن سداد 14.5 مليون يورو كضرائب على الدخل الذي حصلت عليه بين العامين 2012 و2014. ويسعى الادعاء إلى استصدار حكم بحقها بالسجن ثماني سنوات وغرامة كبيرة إذا ثبتت إدانتها بالتهرب الضريبي، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

ونفت شاكيرا (45 عاماً) مراراً ارتكاب أي مخالفات، ورفضت اتفاقاً مع السلطات لتجنب المحاكمة. وقالت شركتها للعلاقات العامة أنها سددت بالفعل كل ما تدين به و3 ملايين يورو كفوائد. ولم يعلن موعد بدء المحاكمة بعد.

تتوقف القضية على المكان الذي عاشت فيه شاكيرا خلال الفترة بين العامين 2012 و2014. وزعم ممثلو الادعاء في برشلونة أن الفائزة بجائزة "غرامي" أمضت أكثر من نصف تلك الفترة في إسبانيا وكان ينبغي أن تسدد ضرائب في البلاد ، رغم أن محل إقامتها الرسمي كان في جزر الباهاما.

شاكيرا، واسمها الكامل شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول، مرتبطة بإسبانيا منذ أن بدأت في مواعدة لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه. وكان الزوجان، اللذان رزقا بطفلين، يعيشان سويا في برشلونة ولكنهما أنهيا مؤخرا علاقتهما التي استمرت 11 عاماً.

وشنت إسبانيا حملة على نجوم كرة القدم، مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على مدى العقد الماضي لعدم سدادهم الضرائب المستحقة عليهم بالكامل. وأدين كلا اللاعبين بتهمة التهرب وحكم عليهما بالسجن لكن هذه الأحكام لا تنفذ بالنسبة لمرتكبي الجرائم للمرة الأولى.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout