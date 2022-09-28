بالصور: ماذا حصل مع وديع الشيخ أثناء توقيفه؟

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انتشر منذ ايام خبر توقيف الفنان اللبناني وديع الشيخ من قبل مخابرات الجيش اللبناني في البقاع، خلال زيارته المنطقة للقيام بواجب عزاء.



وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلة الجديد، ريف عقيل، فقد تم سوق الشيخ الى ثكنة أبلح يوم السبت والتحقيق معه، دون السماح لوكيله القانوني المحامي سامر عنزاوي من حضور جلسة الاستجواب، بحسب ما قالت مراسلة الجديد.



"ووفق المعلومات، فقد تعرض الشيخ للاهانة، وهو ما بدى واضحا من خلال الصور التي حصلت عليها الجديد، اذ ظهر الاخير معصوم العينين بطريقة غير لائقة وغير انسانية، الامر الذي جعل محاميه يتقدم بطلب تعيين طبيب شرعي. "



كما اضافت الجديد أنه:" الجدير ذكره أنه ورغم مرور اكثر من 48 ساعة على انتهاء التحقيق، الا انه لم تصدر اي اشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ما يدل على مماطلة من قبل الاجهزة الامنية في معالجة هذا الملف، وهو ما اعتبره محامي وديع الشيخ في الطلب الذي قدمه "مماطلة للتنكيل بالاخير وتعذيبه وتسريب الصور له على مواقع التواصل، مسيئين بذلك لصورة المؤسسة العسكرية ولكرامة الشيخ وشرفه"، بحسب الإخبار الذي قدمه محامي الشيخ.



هذا وطالب محامي وديع الشيخ باتخاذ الاجراءات اللازمة بعناصر القوى الامنية التي قامت بالتحقيق معه وتعيين طبيب شرعي للكشف على وديع الشيخ والسماح لوكيله القانوني بمواجهته.