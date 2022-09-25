بعد 13 عاماً.. عودة "AVATAR"

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اشار نجوم الجزء الثاني من فيلم “أفاتار” لـ”رويترز” إلى انّ الشريط الأحدث في السلسلة سيركّز على موضوع حماية الأسرة وسيوسع نطاق عالم باندورا الذي جذب الجماهير منذ أكثر من عشر سنوات.

ومن المقرر أن يطرح فيلم “Avatar: The Way of Water” للمخرج جيمس كاميرون في دور السينما في كانون الأوّل 2022.

استبقت شركة “والت ديزني” إصدار الفيلم بطرح نسخة محسنة من الفيلم الأصلي الصادر عام 2009 في دور السينما الجمعة. وركز فيلم “أفاتار” الأوّل على معركة السيطرة على الموارد الطبيعية بين المستعمرين البشريين وشعب النافي ذي البشرة الزرقاء على قمر يسمى “باندورا”.

وقال بطل الفيلم، سام ورثينجتون، إنّ الجزء الثاني يسلط الضوء على كيفية تطور شخصيته التي تدعى جيك سولي وكذلك شخصية “نيتري” التي تلعب دورها النجمة زوي سالدانا، كأبوين يعملان على إبعاد أسرتهما عن طريق الأذى، مضيفاً “قصة الحب هذه تطورت. ولدينا الآن عائلة ولكي نكون صادقين، بالنسبة لي، الفيلم يدور حول حماية عائلتك”.

يتصدّر فيلم “أفاتار” الأصلي قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات بجمعه أكثر من 2.8 مليار دولار على مستوى العالم. ويخطّط كاميرون لإطلاق أربعة أفلام أخرى من السلسلة حتى عام 2028.