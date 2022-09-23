living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إطلاق 80 رصاصة على فنان عربي لقتله.. إليكم التفاصيل

23
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف المحامي الأردني كامل الإبراهيم عن نجاة قريبه الفنان محمد الإبراهيمي من محاول قتل على يد مسلحين ظنّوا أنه شخص آخر.

وقال الإبراهيم في منشور عبر موقع "فيسبوك": "يرجى العلم بأن ولدنا وهو الممثل محمد الإبراهيمي وأثناء توجّهه إلى تصوير أحد الأعمال الفنية في منطقة الأغوار، قد تعرض لمحاولة قتل من قبل 12 شخصاً كانوا يستقلون 4 سيارات ويحملون رشّاشات وأسلحة نارية".

وأضاف: "أطلقوا نيران أسلحتهم باتجاهه والتي أصابت سيارة ولدنا بأكثر من ثمانين طلقة إلى أن تمكنوا من الإمساك به، وتبين لهم أن ولدنا محمد ليس هو المقصود بمحاولة القتل حيث تم إطلاق سراحه وتركه وشأنه بعد أن أعطبوا سيارته".

وردّ ناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني في بيان جاء فيه: "جرى عصر اليوم (الخميس) رصد منشور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فنان للاعتداء من قبل مجهولين، حيث تبين أنه لم تُسجل أي شكوى بهذا الخصوص". وأضاف: "بوشرت الإجراءات للوصول إلى الفنان من أجل الوقوف على تفاصيل الحادثة".

واختُتم البيان: "الفنان حضر قبل قليل الى مركز أمن النصر وبوشر الاستماع لأقواله لبدء التحقيق في القضية والوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات حيالها".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout