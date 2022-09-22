"بعد صراع مع المرض"... وفاة "فنان" عن عمر يناهز ال64 عاما!

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توفي الفنان المصري هشام سليم، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 64 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، الخبر الصادم، مؤكدا أن الفنان عانى من مضاعفات خطيرة في الفترة الأخيرة.

هشام سليم من مواليد 27 يناير/ كانون الثاني 1958، وهو ممثل مصري قام ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

هشام سليم ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم، تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

كان أول ظهور له من خلال دور ابن فاتن حمامة في فيلم "امبراطورية ميم" من إخراج حسين كمال.

في مايو/ أيار 2022، كشف الفنان هشام سليم عن إصابته بمرض السرطان.

وقال: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي أحسن من كورونا والحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام، كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتي والحمدلله وقاعد في السخنة".