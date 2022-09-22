"للمرة الاولى"… شاكيرا تتحدّث عن انفصالها عن جيرارد بيكيه!

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لأول مرة تحدثت الفنانة الكولومبية شاكيرا، عن انفصالها الرسمي عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، والذي حصل خلال هذا الصيف بعد أكثر من ١٢ عامًا معًا.

وقالت شاكيرا خلال لقاء مع مجلة ELLE: “لقد التزمت الصمت وحاولت فقط معالجة كل شيء. نعم، من الصعب التحدث عن ذلك خاصة لأنني ما زلت أعاني من ذلك ولأنني في نظر الجمهور مذنبة ولأن انفصالنا ليس مثل الانفصال المنتظم. لذا كان الأمر صعبًا ليس فقط بالنسبة لي ولكن أيضًا على ولديّ، كان صعبًا بشكل لا يصدق”.

نذكر أن صور عديدة انتشرت مؤخرًا لشاكيرا وجيرارد بيكيه بشأن خلافهما الأخير.

ويبدو ان المشادة كانت شرسة بين المغنية الكولومبية وبيكيه أمام طفليهما “ميلان” و “ساشا” وقد تكون الصور من آخر عطلة لهما معًا، حيث ظهرا وهما يتشاجران بشدة أمام طفليهما، بينما كانا يستمتعان بأحد أيام عطلتهما على متن اليخت قبل خلافهما الذي أدى الى انفصالهما.

نذكر أن تقارير انتشرت حول غضب شاكيرا بعد انتشار صور رومانسية للاعب كرة القدم جيرارد بيكيه وهو بصحبة صديقته الجديدة كلارا شيا مارتي، التي دخل في علاقة معها بعد انفصاله رسميًا عن شاكيرا.