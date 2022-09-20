"رقم خيالي" .. كم عدد النمل الذي يعيش على الأرض؟

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هل تساءلت يوما عن عدد النمل الذي يعيش على الأرض بالضبط؟. ربما لا، لكنه بالتأكيد سؤال وارد للطرح.

ويقدم بحث مارك وونغ، من جامعة غرب أستراليا، وبينوا جينارد، أستاذ مشارك من جامعة هونغ كونغ، وفرانسوا براسار، من جامعة تشارلز داروين، وباتريك شولثيس، باحث رئيسي مؤقت من جامعة جوليوس ماكسيميليان في فورتسبورغ، وسابين نوتين، باحث رئيسي مؤقت من جامعة جوليوس ماكسيميليان، إجابة تقريبية.

ويقدرون بشكل متحفظ أن كوكبنا يؤوي حوالي 20 كوادريليون نملة - 20 ألف مليون مليون، أو في شكل رقمي، 20000000000000000.

ويقدّرون كذلك أن النمل في العالم يشكل مجتمعا حوالي 12 مليون طن من الكربون الجاف. وهذا يتجاوز كتلة جميع الطيور البرية والثدييات البرية في العالم مجتمعة. كما أنه يساوي حوالي خمس الوزن الإجمالي للإنسان.

وقال عالم الأحياء البارز إدوارد أو.ويلسون، ذات مرة إن الحشرات واللافقاريات الأخرى هي "الأشياء الصغيرة التي تدير العالم" - وكان على حق. والنمل، على وجه الخصوص، جزء مهم من الطبيعة. ومن بين الأدوار الأخرى، يقوم النمل بتهوية التربة، وتفريق البذور، وتحطيم المواد العضوية، وإنشاء موطن للحيوانات الأخرى، ويشكل جزءا مهما من السلسلة الغذائية.

ويوفر تقدير أعداد النمل وكتلته خطا أساسيا مهما يمكن من خلاله مراقبة تجمعات النمل وسط التغيرات البيئية المقلقة.

عدد النمل في العالم

هناك أكثر من 15700 نوع ونوع فرعي محدد من النمل، والعديد من الأنواع الأخرى التي لم يسمها العلم بعد. ومكنت درجة التنظيم الاجتماعي العالية للنمل من استعمار جميع النظم البيئية والمناطق حول العالم تقريبا.

ودفع الانتشار المذهل للنمل العديد من علماء الطبيعة إلى التفكير في عددها الدقيق على الأرض.

لكن هذه كانت في الأساس تخمينات متعلمة. وكانت التقديرات المنهجية القائمة على الأدلة غير متوفرة.

وتضمن البحث تحليل 489 دراسة لمجموعات النمل أجراها علماء النمل الزملاء من جميع أنحاء العالم. وشمل ذلك الأدب غير الإنجليزي بلغات مثل الإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والماندرين والبرتغالية.

وامتد البحث إلى جميع القارات والموائل الرئيسية بما في ذلك الغابات والصحاري والأراضي العشبية والمدن. واستخدموا طرقا معيارية لجمع النمل وعدّه مثل مصائد الحفر وعينات نفايات الأوراق. كما يمكنك أن تتخيل، غالبا ما يكون هذا العمل شاقا. ومن كل هذا، يقدّر أن هناك ما يقرب من 20 كوادريليون نملة على الأرض. وهذا الرقم، على الرغم من كونه متحفظا، يزيد بما يتراوح بين ضعفين و20 ضعفا عن التقديرات السابقة.

واستخدمت الأرقام السابقة نهجا "من أعلى إلى أسفل" بافتراض أن النمل يشكل حوالي 1% من تعداد الحشرات التقديري في العالم.

وفي المقابل، يعتبر تقدير الباحثين "من الأسفل إلى الأعلى" أكثر موثوقية لأنه يستخدم بيانات عن النمل الذي تمت ملاحظته مباشرة في الميدان ويقدم افتراضات أقل.

وكانت الخطوة التالية هي معرفة مقدار وزن كل النمل. وعادة ما يتم قياس كتلة الكائنات الحية من حيث تركيبها الكربوني.

وقُدّر أن 20 كوادريليون نمل متوسط الحجم يتوافق مع الوزن الجاف أو "الكتلة الحيوية" لحوالي 12 مليون طن من الكربون.

وهذا أكثر من الكتلة الحيوية مجتمعة للطيور والثدييات البرية - وحوالي 20% من إجمالي الكتلة الحيوية البشرية.

ويشكل الكربون حوالي نصف الوزن الجاف للنمل. وإذا تم تضمين وزن العناصر الجسدية الأخرى، فإن الكتلة الإجمالية لنمل العالم ستكون أعلى.

ووُجد أيضا أن النمل موزع بشكل غير متساو على سطح الأرض.

وكان النمل أيضا وفيرا بشكل خاص في الغابات، والمثير للدهشة، في المناطق القاحلة. لكنها تصبح أقل شيوعا في الموائل التي من صنع الإنسان.

وتأتي النتائج مع بعض المحاذير. على سبيل المثال، مواقع أخذ العينات في مجموعة البيانات موزعة بشكل غير متساو عبر المناطق الجغرافية.

وجمعت الغالبية العظمى من العينات من طبقة الأرض، ما يعني أن لدينا القليل جدا من المعلومات حول أعداد النمل في الأشجار أو تحت الأرض. وهذا يعني أن النتائج غير مكتملة إلى حد ما.

ويوفر النمل أيضا "خدمات النظام البيئي" الحيوية للبشر. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة حديثة أن النمل يمكن أن يكون أكثر فعالية من مبيدات الآفات في مساعدة المزارعين على إنتاج الغذاء.

وطور النمل أيضا تفاعلات قوية مع الكائنات الحية الأخرى - ولا يمكن لبعض الأنواع البقاء بدونها.

وعلى سبيل المثال، تعتمد بعض الطيور على النمل لطرد فرائسها. وآلاف الأنواع النباتية إما تتغذى أو تؤوي النمل مقابل الحماية، أو نثر بذورها. والعديد من النمل من الحيوانات المفترسة، ما يساعد على إبقاء مجموعات الحشرات الأخرى تحت السيطرة.

ومن المثير للقلق أن أعداد الحشرات العالمية آخذة في الانخفاض بسبب التهديدات مثل تدمير الموائل وتجزئتها، واستخدام المواد الكيميائية، والأنواع الغازية، وتغير المناخ.

لكن البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي للحشرات نادرة بشكل مقلق. ونأمل أن توفر الدراسة أساسا لمزيد من البحث للمساعدة في سد هذه الفجوة.

ومن مصلحة البشرية مراقبة مجموعات النمل. وعد النمل ليس بالأمر الصعب، ويمكن للعلماء المواطنين من جميع أنحاء العالم المساعدة في التحقيق في كيفية أداء هذه الحيوانات المهمة في وقت يشهد تغيرا بيئيا كبيرا.