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خلاف جديد بين شاكيرا وبيكيه «الغاضب»..والسبب: شروط النجمة الكولومبية!

20
SEPTEMBER
2022
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تناولت الصحافة الإسبانية، خلافاً جديداً بين الثنائي السابق مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ونجمة الغناء الكولومبية شاكيرا في مفاوضات الطلاق.
وقالت صحيفة «لافانغوارديا»، إن بيكيه غير سعيد بشروط طلاق شاكيرا، غادر غاضباً الاجتماع الأخير معها، والذي كان مخصصاً لمناقشة مسألة حضانة أطفالهم.
وأوضحت الصحيفة أن بيكيه يشعر بالإحباط بسبب العقبات التي تضعها شاكيرا في طريق الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الطلاق، وفق ما أورده موقع سكاي نيوز عربية.
وأشارت «لافانغوارديا» إلى أن اجتماع الطرفين يوم الجمعة الماضي كان متوتراً للغاية، رغم إصرار شاكيرا وبيكيه على تجنب وصول قضية حضانة طفليهما إلى أروقة المحاكم.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد، الاثنين، بين بيكيه وشاكيرا، وسيناقش أيضاً مسألة حضانة طفليهما ميلان وساشا.
وأعلن الطرفان انفصالهما هذا الصيف، بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاماً وأثمرت عن طفلين، بعد مزاعم عن علاقة بيكيه بامرأة أخرى.
وكانت تقارير قد كشفت عن تفاوض شاكيرا وبيكيه في الأسابيع القليلة الماضية حول مستقبل الولدين، لأن شاكيرا تريد الانتقال بهما لمدينة ميامي الأمريكية.
وإلى جانب قضية حضانة الطفلين، تواجه شاكيرا إمكانية السجن 8 سنوات، وبدفع غرامة تتجاوز قيمتها 23 مليون يورو (23.51 مليون دولار)، في قضية احتيال ضريبي.

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