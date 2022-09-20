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خلافات جديدة في عائلة الراسي بعد وفاة جورج... و نضال الأحمدية : هيدا كفر !

20
SEPTEMBER
2022
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فاجأت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية متابعيها بفيديو مباشر كشفت من خلاله عن خلافات جديدة ضمن عائلة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي.

الفيديو الذي نشرته نضال، سبب حالة من الجدل لا سيما وانها وجهت اتهاما مباشرا لأحد أفراد عائلة جورج الراسي مشيرة الى شقيقته.
في هذا السياق، قالت نضال في الفيديو أن شقيقة نادين الراسي هي من منعت الشاعر طوني أبي كرم من اصدار أغنية الديو بين جورج ونادين ووجهت له إنذاراً خطياً وحذرته من التصرف بالأغنية”
وتابعت أن ” الموريكس دور كانوا يريدون تكريم جورج هذه السنة في لبنان، وكان من المقرر أن تستلم نادين هذا التكريم وتغني أغنية الديو الذي كانت قد سجلتها مع جورج سابقا انما لم يتم اصدارها”.
من جهة اخرى، كشفت نضال ان هذه الوريثة التي تتحدث عنها تحارب نادين منذ سنوات مؤكدة انها لا تقصد اختها راشيل اذ قالت “راشيل كتير طيبة”.
وهددت نضال خلال حديثها بكشف جميع الحقائق المتعلقة بالموضوع والمعاناة الكبيرة التي تعيشها نادين مؤكد انها تملك وثائق و ان “الموضوع خطير جدا”.
وقالت نضال: ” مش عيب شو عم يعملوا بـ نادين؟ هيدا كفر” مؤكدة ان الاخيرة تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة مشيرة الى انها بقست خمسة ايام غير قادرة على الاستحمام اذ مان شقيقها جورج يحب البحر.

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