نجل ممثل لبناني شهير يتعرض لحادث سير مروع!

A + A -

تعرض نجل الممثل الكوميدي الشهير جان جدعون ، إيليا جدعون، إلى حادث سير مروع أدخله العناية الفائقة ، وقد كتب جدعون على صفحته على تويتر :" ما تسألو ليش غايب عنكن ،الله يبعد الضرر عنكن ويحمي ولادكن ،إبني الكبير إيليا عمل حادث من ورا العتمة وكميون بنص الطريق مسكرها وما حاطط ولا ضو ولا إشارة ،ويحوي إبني بالعناية صرلو تلات إيام غايب عن الوعي ومكسّر .ووضعو دقيق ،شفيعو مارالياس ومار شربل ،بشفاعتهن وصلواتكن أكيد رح يوعى ."





بدوره كشف المخرج شربل خليل ما يلي :" إيليا إبن أخي وصديقي جان بو جدعون إصطدم بشاحنة متوقفة ليلا في وسط الطريق دون أية إشارة ودون أي ضو فيها، إيليا اليوم في العناية الفائقة وحالته دقيقة وخطرة، وهو بحاجة لصلواتكم مع والديه ومعنا🙏 الله والعدرا يحموا اولادكم."