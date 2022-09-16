living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجل ممثل لبناني شهير يتعرض لحادث سير مروع!

16
SEPTEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعرض نجل الممثل الكوميدي الشهير جان جدعون ، إيليا جدعون، إلى حادث سير مروع أدخله العناية الفائقة ، وقد كتب جدعون على صفحته على تويتر :" ما تسألو ليش غايب عنكن ،الله يبعد الضرر عنكن ويحمي ولادكن ،إبني الكبير إيليا عمل حادث من ورا العتمة وكميون بنص الطريق مسكرها وما حاطط ولا ضو ولا إشارة ،ويحوي إبني بالعناية صرلو تلات إيام غايب عن الوعي ومكسّر .ووضعو دقيق ،شفيعو مارالياس ومار شربل ،بشفاعتهن وصلواتكن أكيد رح يوعى ."


بدوره كشف المخرج شربل خليل ما يلي :" إيليا إبن أخي وصديقي جان بو جدعون  إصطدم بشاحنة متوقفة ليلا في وسط الطريق دون أية إشارة ودون أي ضو فيها، إيليا اليوم في العناية الفائقة وحالته دقيقة وخطرة، وهو بحاجة لصلواتكم مع والديه ومعنا🙏 الله والعدرا يحموا اولادكم."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout