صور لشجار "عنيف" بين شاكيرا وبيكيه وسط الماء!

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وسط البحر وبين الأولاد، وعلى متن يخت خاص، هناك من تلصص والتقط صوراً أظهرت شجاراً حاداً بين المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وقلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه قبل وقوع انفصالهما في حزيران.



وكالنار في الهشيم، انتشرت صور الثنائي وأصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأنها أظهرت بيكيه وهو يتشاجر بشكل عنيف مع النجمة العالمية أمام أطفالهما.



في حين ظهرت شاكيرا تصرخ بإنفعال كبير في وجه اللاعب.

وسط البحر وبين الأولاد، وعلى متن يخت خاص، هناك من تلصص والتقط صوراً أظهرت شجاراً حاداً بين المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وقلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه قبل وقوع انفصالهما في حزيران.



وكالنار في الهشيم، انتشرت صور الثنائي وأصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً وأنها أظهرت بيكيه وهو يتشاجر بشكل عنيف مع النجمة العالمية أمام أطفالهما.



في حين ظهرت شاكيرا تصرخ بإنفعال كبير في وجه اللاعب.

يذكر أن الثنائي كان أعلن في حزيران الماضي (2022) نهاية علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، مثمرة عن طفلين، ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا (7 سنوات).



ودخل الاثنان بجدل واسع إذ أن المغنية ترغب باصطحاب أطفالها معها للعيش بالولايات المتحدة، فيما يرفض بيكه الأمر تماما.



وأمام احتمال خسارة شاكيرا للمعركة القضائية، قد تقلب المغنية الطاولة بأن تفضح خيانات شريكها السابق، للفوز بعدها بحضانة طفليهما.