بالصّورة: "الأرزة اللبنانية" تتوسّط عنق صوفيا فيرغارا... هدية من "ميّاس"

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فازت فرقة "مياس" اللبنانية بلقب America's got talent ، وأوصلت لبنان الى العالمية، بعد أن أبهرت العالم بأداء استثنائي.

وبعد الفوز قالت الممثّلة الكولومبية الشهيرة صوفيا فيرغارا في حديث مع الاعلامية رنيم بو خزام عبر قناة "LBCI": كان لا بد لفرقة مياس ان تفوز، وأنا ترعرت مع العديد من اللبنانيين في وطني الأم "كولومبيا"، كنا نأكل الطعام اللبناني ونرقص على الموسيقى اللبنانية، لذلك لبنان هو بلد عزيز على قلبي، وانا سعيدة جداً لأن فرقة مياس أتت بالفرح لبلدها في هذا الوقت الأليم على لبنان، وأنا فخورة جدًا بها.

وردّت صوفيا على حب اللبنانيين لها قائلةً: أريد ان أذهب الى لبنان "invite me" اي: "اعزموني".

وكشفت فيرغارا ان فرقة مياس أهدتها قلادة تتوصّتها الأرزة اللبنانية وارتدتها هي بعد حصد الفرقة اللقب.