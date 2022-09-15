living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أيمن زيدان يستذكر ابنه في ذكرى رحيله... "زجاجة عطرك أستنشقها كلّ صباح"

15
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حيا النجم السوري أيمن زيدان ذكرى رحيل ابنه نوار بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن اشتياقه الكبير له.

ونشر ايمن زيدان رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبّر من خلالها عن محبته الكبيرة لابنه وقال أيمن في تعليقه: 

"ياولدي..لايمكن أن تدرك حجم اشتياقي لك ... أحس بالوحشة والغربة بعد رحيلك..حين سافرت ادركت ان الوطن ليس أرضاً فقط بل هو الأرض والأحبة..غرفتك سكنها الصقيع. أشياؤك كما هي. اوراقك وبقايا سجائرك و “بيجامتك “ الملونة وصور مغنيك المفضل وبقايا زجاجة عطرك التي أستنشقها كل صباح..".

وأضاف أيمن في تعليقه: "ابنة خالك فقدت الأمل من انتظارك ويوم زواجها القسري همست لي لن يعود ياعمتي..عتبت عليها وقلت لها كان عليكِ ان تنتظري فأنا اعرف من ربيت..هو لايستطيع ان يعيش دون هواء دمشق..كان يكرر على مسامعي انا أعشق هذه الارض ولاأستطيع ان اتخيل الحياة دون ان يشرق صباح وجهك كل يوم ...الآن أشعر بالحرج فقد طال سفرك وأخشى ان يكون حدس ابنة خالك صحيحا ...لم يمض وقت طويل حتى أدركت الام ان ابنة اخيها كانت على حق".

وتفاعل عدد كبير من زملاء وأصدقاء ومتابعي النجم أيمن زيدان مع المنشور معبرين عن تعاطفهم الكبير معه ومتمنين لولده الرحمة والمغفرة.

وكان نوار نجل الفنان أيمن زيدان قد توفي في العام 2015 بعد صراع مع المرض.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني يتابع أيمن زيدان تصوير مشاهده ببطولة مسلسل "زقاق الجن" وهو عمل بيئة شامية للموسم الرمضاني المقبل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout