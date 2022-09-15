أيمن زيدان يستذكر ابنه في ذكرى رحيله... "زجاجة عطرك أستنشقها كلّ صباح"

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حيا النجم السوري أيمن زيدان ذكرى رحيل ابنه نوار بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن اشتياقه الكبير له.

ونشر ايمن زيدان رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبّر من خلالها عن محبته الكبيرة لابنه وقال أيمن في تعليقه:

"ياولدي..لايمكن أن تدرك حجم اشتياقي لك ... أحس بالوحشة والغربة بعد رحيلك..حين سافرت ادركت ان الوطن ليس أرضاً فقط بل هو الأرض والأحبة..غرفتك سكنها الصقيع. أشياؤك كما هي. اوراقك وبقايا سجائرك و “بيجامتك “ الملونة وصور مغنيك المفضل وبقايا زجاجة عطرك التي أستنشقها كل صباح..".

وأضاف أيمن في تعليقه: "ابنة خالك فقدت الأمل من انتظارك ويوم زواجها القسري همست لي لن يعود ياعمتي..عتبت عليها وقلت لها كان عليكِ ان تنتظري فأنا اعرف من ربيت..هو لايستطيع ان يعيش دون هواء دمشق..كان يكرر على مسامعي انا أعشق هذه الارض ولاأستطيع ان اتخيل الحياة دون ان يشرق صباح وجهك كل يوم ...الآن أشعر بالحرج فقد طال سفرك وأخشى ان يكون حدس ابنة خالك صحيحا ...لم يمض وقت طويل حتى أدركت الام ان ابنة اخيها كانت على حق".

وتفاعل عدد كبير من زملاء وأصدقاء ومتابعي النجم أيمن زيدان مع المنشور معبرين عن تعاطفهم الكبير معه ومتمنين لولده الرحمة والمغفرة.

وكان نوار نجل الفنان أيمن زيدان قد توفي في العام 2015 بعد صراع مع المرض.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني يتابع أيمن زيدان تصوير مشاهده ببطولة مسلسل "زقاق الجن" وهو عمل بيئة شامية للموسم الرمضاني المقبل.