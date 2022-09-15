منظم حفل اليسا الخيري يكشف تفاصيل الغائه: تم حجز 7 تذاكر فقط

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كشف منظم الحفلات المصري شيرين يسري تفاصيل الغاء حفل الفنانة اللبنانية اليسا الذي كان من المقرر ان تحييه في الـ15 من الشهر الجاري في احد الفنادق في بيروت.

وبعد اعلان اليسا عن الغاء الحفل بسبب سوء التنظيم وعدم التزام منظم الحفل بالوعود المتفق عليها، خرج يسري عن صمته ورد من خلال اتصال خاص مع موقع ET بالعربي.

واكد يسري ان الاتفاق لم يكن مع اليسا من الاساس، وأن التذاكر المبيعة للحفل الذي كان مقرراً غداً لم تتجاوز 7 تذاكر فقط.

وقال:"الاتفاق لم يكن مع إليسا إنما كان مع وزارة السياحة والوزير وليد نصار أن نقوم بـ"وان نايت فور ليبانون" وهي تطوعت أن تساعد وأن تجيب كل الناس الذين يقومون بشراء الطاولات من لبنان تغطي الميزانية وتأخذ جزءاً لمنظمة لبنان الغد Lebanon Of Tomorrow".

واضاف يسري:"هي كانت قد قالت إنه في أول شهر أغسطس ستقوم ببرومو وفيديو على إنستغرام ما اتعملش وبعدها قالت يوم 20 أغسطس وأيضاً ما اتعملش، هو ده إللي حصل ونحن لسا مهتمين بالمشاركة بأي حفل في لبنان لا الآن ولا فيما بعد، وإللي عاوز يعمل شوشرة ويتابع يروح يسألهم هما حتى أنا مش لبناني".

وكشف شيرين يسري عبر ET بالعربي أيضاً بالوثائق التذاكر السبع التي بيعت من حفل أليسا، مشيراً إلى أن كل الناس الذين حجزوا بطاقة للحفل أتت واستلمت ما دفعته.

كما أضاف أنها وقعت على الإيصال الذي كان من المفترض أن يدخلوا به إلى الحفل، سائلاً "من هو المنظم الذي فشل ومن وعد بوعود كثيرة والحفل ليس لي هم الخسرانين".