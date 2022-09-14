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بعد العرض الذي قدمته فرقة "مياس" اللبنانية والذي أبهر اللبنانيين ولجنة التحكيم والجمهور، عبّر مدير فرقة "مياس" ومؤسّسها نديم شرفان عن فرحه بالنجاح الذي تم تحقيقه ضمن نهائيات AMERICA'S GOT TALENT.

وأعلن شرفان أنه فضّل أن يُدخل في هذا العرض الثقافة الشرقية.



وعن ردة فعل لجنة التحكيم، قال شرفان إنها كانت لافتة جداً وكذلك ردة فعل الجمهور، خصوصاً تعليق أحد أعضاء اللجنة simon cowell الذي قال إن "مياس أكبر من هذا العرض".



وتوجه برسالة الى اللبنانيين، قائلاً: "نحن في AMERICA'S GOT TALENT كرمالك يا لبنان وما بقى حدا يترك لبنان حبوا لهالبلد"