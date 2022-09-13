مي حريري ترد : أتأسف على عقولكم الفارغة !

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ردّت النجمة اللبنانية مي حريري على الحملة التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة اظهار حزنها على رحيل الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت تعليقاً على صورة نشرتها خلال مشاركتها في أحد مراسم وداع الملكة: "لم أنزعج من قراءة تعليقاتكم السخيفة بخصوص وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بقدر ما تأسفت على عقولكم الفارغة التي لا تستخدم سوى للتشهير ولإذلال الملوك والمشاهير".

وأضافت: "شكراً بريطانيا العظمى البلاد التي إحتضنتي وقدمت لي الإقامة الدائمة. الرحمة للملكة ولأصحاب العقول الفارغة".

وكانت النجمة اللبنانية قد إضطرت إلى حذف منشور نعت فيه الملكة الراحلة بقولها: "وعيت اليوم ومزاجي مش منيح حسيت في شي كبير مش حلو حيصير".

وتابعت: "ولما سمعت هالخبر إتأكدت إنو إحساسي كان ب محلو بريطانيا والعالم عم يخسروا إنسانة عظيمة الملكة اليزابيث".