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بعد خلافاتها مع فارس كرم.. ميريام فارس متهمة بـ “الاحتيال” في دولة عربية إليكم ما حصل

13
SEPTEMBER
2022
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تعرضت الفنانة ميريام فارس في الفترة الأخيرة للعديد من الأزمات والانتقادات في الآونة الأخيرة، وتواجه حاليا تهمة احتيال بحقها في الأردن.

فقد تم تقديم دعوى لدى مدعي عام عمّان القاضي محمود الصمادي، من أحد متعهدي الحفلات، بشأن رفضها الصعود على المسرح بعد اتفاقها على تقديم حفل خاص.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن متعهد الحفلات قدّم الشكوى بسبب عدم تلبية الفنانة اللبنانية متطلبات حفل فني كان مقررا الجمعة الماضية، حيث حضرت إلى مكان الحفل ولم تصعد إلى المسرح. وعلى إثر ذلك سيتم النظر في القضية فور اكتمال ملفها.

وتأتي هذه الشكوى بعد أيام من دخول ميريام في أزمة مع الفنان فارس كرم، إذ بدأ الخلاف بين النجمين بسبب صورة الأخير في البوستر الدعائي لحفلهما الذي كان مقررًا في موسم جدة في شهر حزيران الماضي قبل أن يتم إلغاؤه.

وظهر فارس في البوستر الدعائي بحجم أصغر من صورة ميريام بعد خضوعها للفوتوشوب بطريقة خاطئة.

(فوشيا)

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