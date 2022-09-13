الغاء حفل اليسا في لبنان.. والسبب؟

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إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر الغاء حفل الفنانة اللبنانية إليسا، والذي كانت تنظمه جمعية “ليبانون اوف تومورو” في فندق في لبنان تحت شعار “ليلة واحدة من اجل لبنان”، الذي كان مقرراً في 15 ايلول الجاري.

وبعدما قام احد المتابعين بالتواصل مع ادارة الفندق عبر حسابهم في “انستغرام”، وسؤاله ان كان حفل اليسا لازال قائماً ليلة الخميس، والمفاجأة ان الفندق اكد ان الحفلة ألغيت.

وفي السياق، أكدّ مصدر خاص في اتصال مع ET بالعربي صحة الخبر.

وعن السبب وراء ذلك، كشف المصدر أن المتعهد “الذي كان يهتم بتنظيم هذا الحفل لم يلتزم بالكثير من الأمور التي كان متفقًا عليها”.

وتابع: “لذا إليسا و Lebanon Of Tomorrow لبنان الغد اتفقا على إلغاء الحفل”.

وكانت صفحة “لبنان الغد” أعلنت في وقت سابق عن الحفل، وذكرت عبر إنستغرام ” ليلة واحدة للبنان! الحدث الإنساني للعام في 15 أيلول، اختارت إليسا لبنان الغد كمنظمة غير حكومية رسمية من لبنان لتكون جزءًا من حافز ليلة من أجل لبنان ..نشكرك على إيمانك بعملنا ولجعلك لبنان فخوراً بوجود مثل هكذا فنانة أصيلة”