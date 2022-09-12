بالصورة - نادين نجيم: " سدي بوزك وحدة رخيصة! "

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خرجت الفنانة نادين نسيب نجيم عن صمتها، بعد إهانة إحدى المتابعات لها، عقب انتشار خبر ارتباطها خلال الأيام القليلة الماضية.

وألقت تلك المتابعة اللوم على نادين نجيم بعد فشل علاقة الفنانة بطليقها، واتهامها بإقامة علاقة سرية مع حبيبها الحالي خلال فترة زواجها، بالإضافة لتخطيط نجيم للطلاق من زوجها بسبب الشاب.

لترد عليها الفنانة بقولها: ”بتسدي بوزك وبتنضبي بعد ناقص وحدة رخيصة بتقبض مصاري تجي تحكي على إنسانة متلي“.

وأكدت النجمة اللبنانية أنها امرأة مكافحة ومناضلة، مع الإشارة لاتخاذها قرار الطلاق من زوجها لعدة أسباب، دون الرجوع إلى الوراء مع الثقة بتلك الخطوة.

وهددت نادين نجيم المتابعة بشكل مباشر في حال الحديث عن الشاب بسوء أو ذكر اسمه. وختمت: ”رح اسحبك وين ما كنتي وزتك بالحبس يا رخيصة“.

موقف الجمهور من ردة فعل نادين نجيم تجاه المتابعة وأيّد العديد من المتابعين تصرف نادين نجيم في الدفاع عن شرفها وكرامتها، وردع كل من يسيء لسمعتها على المستوى الشخصي، مع التأكيد على حرية الفنانة وحقها في اختيار شريك حياتها المناسب وضرورة تجاهل التعليقات المسيئة بحقها.

بينما انتقد قسم من المتابعين انفعال الفنانة الزائد، واستخدامها لألفاظ نابية لما في ذلك من تقليل شأنها، وتشويه صورتها مع إمكانية إثارة بلبلة إعلامية باستخدام السوشال ميديا.

وأحدثت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة عبر حسابها على تطبيق ”إنستغرام“، حيث أظهرت الصورة يدها متشابكة بيد رجل، وعلقت قائلة: ”الصورة ليست بحاجة إلى تعليق.. فقط انتظروا ذلك“.

ونفت نجيم بعد ذلك شائعة ارتباطها بأي من النجمين السوريين معتصم النهار وقصي خولي، بعد انتشار تلك الإشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل والصحف الفنية، فشريك نجيم شاب من مدينة حلب تحديدا، مع استعداد الثنائي للارتباط بشكل رسمي، ولكن هذه الأنباء تبقى في إطار التكهنات ولم يتم كشف صحتها.

مسلسل ”صالون زهرة 2“

وعلى الصعيد الفني تحضر نادين نجيم للجزء الثاني من مسلسل ”صالون زهرة“، من تأليف نادين جابر، إخراج فيليب أسمر.

وتعود الفنانة من جديد لمحبيها بشخصية ”زهرة“ صاحبة صالون الحلاقة النسائية، في أحد الأحياء الشعبية اللبنانية.

كما شهد المسلسل في هذا الموسم انسحاب بعض أبطاله كالفنانة السورية رشا بلال، بسبب عدم إعطاء دورها مساحة كبيرة ومهمة كما كان الحال في الجزء الأول من المسلسل.