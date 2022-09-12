نادين نسيب نجيم ترّد بعد كشف جنسية حبيبها

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بعد أن أكّدت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن الرجل الذي قال متابعوها إنه مَن ارتبطت به أخيراً، ليس النجم السوري قصي خولي ولا حتى مواطنه الممثل معتصم النهار، ردّت على معلّق قال إن حبيبها هو رجل أعمال سوري من مدينة حلب.

وقالت: "مش سبق القصة بس انا قرر احكي بطلع وبحكي. مرسي".

وكانت نجيم نشرت عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" صورة باللونين الأبيض والأسود أظهرت يدها بيد رجل، مصحوبةً بعبارة: "لا حاجة إلى أي كلام، فقط انتظروا".

وأوضحت: "الناس يلي عم تذكر أسماء بس بدي قول إنه غلط، الموضوع أبعد من هيك بكتير وأكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني إخواتي يا جماعة".

يُذكر أن نجيم تزوجت من هادي الأسمر في 16 حزيران (يونيو) من عام 2012، ورُزقت منه بولدين هما هيفن في عام 2013 وجيوفاني في عام 2014، وفي أيلول (سبتمبر) من عام 2019 أعلنت عن انفصالهما ودّياً.

وتستعد نادين نسيب نجيم وقصي خولي لعمل درامي ثالث يجمعهما، بعدما حصدا جائزة "موريكس دور" عن فئة أفضل ممثلة وممثل عن أدوارهما "النقيب سما" و"صافي" في مسلسل "عشرين عشرين" (نادين جابر وبلال شحادات/ فيليب أسمر)، و"الدكتورة بيان" و"غمار الغانم" في مسلسل "خمسة ونص" (إيمان سعيد/ فيليب أسمر).