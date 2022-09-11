living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عامر زيان يهاجم مايا دياب بسبب ما فعلته معه: قمة الاحترام..خلاف جديد على الساحة الفنية

11
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتقد الفنان اللبناني عامر زيان تصرف الفنانة اللبنانية مايا دياب معه، وتحديداً خلال الحفل الذي احيياه منذ يومين في كازينو لبنان.
وفي التفاصيل، وبعد توجيه الاعلامية اللبنانية هلا المر تحية لمايا على الحفل، علّق عامر على التغريدة قائلاً:"بس انسيتي شغلة ست هلا قدي ميوش كانت جدا "محترمة" و"احترمت" وقتها ووقت غيرها على المسرح وعالبلكة! إنتي كنتي موجودة والناس كانت حاضرة وشفتوا سوا قمّة "الاحترام الراقي" والفن.. بس للأمانة أكبر الفنانين اللي عندن أكبر تاريخ وشاركتن أجمل الحفلات ما عملوا اللي عملته "المحترمة" مايا".
وقد تفاعل كثير من المتابعين مع ما كتبه عامر ضد مايا، مشيرين الى انه خلاف جديد تشهدها الساحة الفنية بعد سلسلة خلافات مؤخراً منها خلاف الفنانين فارس كرم وميريام فارس وخلاف الفنانين زياد برجي واليسا.
بس انسيتي شغلة ست هلا قدي ميوش كانت جدا "محترمة" و"احترمت" وقتها ووقت غيرها على المسرح وعالبلكة! إنتي كنتي موجودة والناس كانت حاضرة وشفتوا سوا قمّة "الاحترام الراقي" والفن..😉 بس للأمانة أكبر الفنانين اللي عندن أكبر تاريخ وشاركتن أجمل الحفلات ما عملوا اللي عملته "المحترمة" مايا💪🏽

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout