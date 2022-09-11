عامر زيان يهاجم مايا دياب بسبب ما فعلته معه: قمة الاحترام..خلاف جديد على الساحة الفنية

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انتقد الفنان اللبناني عامر زيان تصرف الفنانة اللبنانية مايا دياب معه، وتحديداً خلال الحفل الذي احيياه منذ يومين في كازينو لبنان.

وفي التفاصيل، وبعد توجيه الاعلامية اللبنانية هلا المر تحية لمايا على الحفل، علّق عامر على التغريدة قائلاً:"بس انسيتي شغلة ست هلا قدي ميوش كانت جدا "محترمة" و"احترمت" وقتها ووقت غيرها على المسرح وعالبلكة! إنتي كنتي موجودة والناس كانت حاضرة وشفتوا سوا قمّة "الاحترام الراقي" والفن.. بس للأمانة أكبر الفنانين اللي عندن أكبر تاريخ وشاركتن أجمل الحفلات ما عملوا اللي عملته "المحترمة" مايا".

وقد تفاعل كثير من المتابعين مع ما كتبه عامر ضد مايا، مشيرين الى انه خلاف جديد تشهدها الساحة الفنية بعد سلسلة خلافات مؤخراً منها خلاف الفنانين فارس كرم وميريام فارس وخلاف الفنانين زياد برجي واليسا.

بس انسيتي شغلة ست هلا قدي ميوش كانت جدا "محترمة" و"احترمت" وقتها ووقت غيرها على المسرح وعالبلكة! إنتي كنتي موجودة والناس كانت حاضرة وشفتوا سوا قمّة "الاحترام الراقي" والفن..😉 بس للأمانة أكبر الفنانين اللي عندن أكبر تاريخ وشاركتن أجمل الحفلات ما عملوا اللي عملته "المحترمة" مايا💪🏽