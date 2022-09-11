تحرك الدعاوى القانونية بين ميريام فارس و فارس كرم والاسبوع المقبل حاسم

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لا يزال خلاف الفنانين اللبنانيين ميريام فارس و فارس كرم يشكل محط اهتمام المواقع الاخبارية بعد مرور ايام عليه، لا سيما بعد تهديد بعضهما باللجوء الى القضاء.

وتداولت بعض المواقع اليوم معلومات تفيد بأن محامي ميريام فارس بالفعل بدأ بإجراءاته القانونية ضد فارس كرم الذي من المتوقع ان يتم استدعائه الى النيابة العامة للإدلاء بإفادته الاسبوع المقبل.

الا ان ميريام فارس او مدير اعمالها لم يصدرا اي بيان رسمي عن الموضوع.

من جهة أخرى افادت المعلومات بأن فارس كرم، من جهته، في خضم تكليف مجموعة من المحامين و الاستشاريين لمواجهة الدعاوى القائمة.