ثقب رئتها بمخالبه... امرأة هنديّة تهاجم نمراً لإنقاذ طفلها من أنيابه!

A + A -

في حادثة مرعبة وقعت في #الهند، تمكّنت أم من إنقاذ طفلها الرضيع بعدما حاول #نمر افتراسه.



وفي التفاصيل، تعيش شودري (25 عاماً) مع عائلتها في قرية روهانيا القريبة من محمية للنمور في منطقة أوماريا. وفي يوم الحادثة، خرجت من كوخها مع طفلها الرضيع رافيراج ليقضي حاجته.

وبحسب صحيفة "ذا تايمس أوف إنديا"، انقضّ النمر فجأة عليهما وهاجم الطفل أولاً وأخذ بعنقه في محاولة منه لغرس أنيابه فيه. لكن الأم هاجمت النمر ورمت بنفسها أمامه لتنقذ رضيعها.



وتعاركت المرأة مع النمر لمدة دقيقتين فيما كان يحاول الأخير انتشال الطفل مراراً وتكراراً ليقضي عليه، وفقاً لصحيفة "الدايلي ميل" البريطانيّة.



وصرخت الأم طالبةً المساعدة، بينما استمرّت في ركل النمر ولكمه. وقد تمكن الأخير من غرس مخالبه في جسدها وثقب رئتها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الجراح المدني الدكتور ميشثي روهيلا، أن الأم والطفل نُقلا بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة وحُقنا بحقن ضد داء الكلب.



وشرح الطبيب أنّ الجروح التي أصابت جسد الطفل، والتي معظمها في الرأس، ليست خطيرة على عكس إصابات الأمّ التي تعرّضت لثقب في الرئة وأصيبت بجروح عميقة في كافة أنحاء جسدها. ورغم أنّ الطاقم الطبي لم يكن متأكّداً في البداية ما إن كانت شودري ستنجو أم لا، من المتوقع الآن أن تتعافى من جراحها.

ولا يزال البحث مستمراً عن النمر، وقد نقلت "ذا تايمس أوف إنديا" قول السلطات إنّها ستتأكد من عودته إلى المحميّة فور إيجاده.