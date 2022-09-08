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بعد "14 عاما" ... قاتل سوزان تميم خارج القضبان!؟

8
SEPTEMBER
2022
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نشر موقع “العربيّة” تصريحات المحامي رواد حما الّذي أعلن إنه “تمّ الإفراج عن موكله الضابط المصري في الشرطة سابقاً محسن السكري الّذي سبق وتمّ الحكم عليه بالمؤبّد في قضيّة قتل الفنانة اللبنانيّة سوزان تميم بتكليف من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لحصوله على عفو رئاسي في القضيّة قبل أن يتمّ الحكم عليه بالسجن 3 أعوام بقضيّة غسيل أموال”.

وتابع الخبر المنشور: “شرح المحامي أن موكله كان من المفترض أن يخرج في 2020 من السجن بموجب العفو، إلا أنه تمّ الحكم عليه في قضيّة غسيل الأموال، قبل أن يتمّ تقديم التماس أدى إلى خروجه مع نصف المدة، وأشار إلى أن السكري أصبح حراً الآن، وعاد إلى منزله بعد أكثر من 14 عاماً قضاها خلف قضبان السجون بمصر”.

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