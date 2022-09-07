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بولنديون يعتمدون "الدراجات الهوائية لتوليد الطاقة"...مع ارتفاع أسعار المحروقات(فيديو)

7
SEPTEMBER
2022
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أقام عشرات البولنديين حدثاً مميزاً لمشاهدة فيلم "Knives Out" في العاصمة وارسو، حيث تم وضع صفّ من الدراجات الهوائية الّتي تولّد طاقة كهربائية أمام شاشة ضخمة.

وكانت الدراجات موصولة بمولد لتوفير ما لا يقلّ عن 50 في المئة من الطاقة المطلوبة لعرض الفيلم.

وهذه المبادرة هي جزء من سلسلة أنشأتها شركة الخدمات "إمبيل" أو Impel، الّتي قامت بجولة في المدن البولندية هذا الصيف، بهدف تشجيع البولنديين على التفكير في "طرق عيش صديقة للبيئة".

ولقد أقيم الحدث في الوقت الّذي يُتوقع فيه أن ترتفع أسعار المحروقات في جميع أنحاء أوروبا، الأمر الّذي يؤدي إلى تساؤل العديد من البولنديين عن كيفية تحملهم نفقة الفواتير في المستقبل.

ويُذكر أن حوالى 3.8 شخص في بولندا يعتمد على الفحم للتدفئة، ويواجهون الآن نقصًا وارتفاعًا حاداً في الأسعار، وذلك بعدما فرضت بولندا والاتحاد الأوروبي حظرًا على الفحم الروسي نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا.

الفيديو مرفق مع الخبر.

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