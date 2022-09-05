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احتفلت الممثلة العالمية من أصول لبنانية سلمى حايك الجمعة بعيد ميلادها الـ56 ضمن أجواء إيجابية ومرحة على متن قارب في عرض البحر.



ونشرت النجمة سلمى حايك مقطع فيديو على إنستغرام لها مرتديةً لباس البحر باللون الأحمر على متن قارب في عرض البحر، وهي تحتفل بعيد ميلادها على أنغام أغنية "Happy Birthday to You" لستيفي وندر.



وعلّقت حايك على المنشور قائلةً: "عيد ميلاد 56 سعيد! فيليز cumpleaños # 56 بارا ميل"، مع هاشتاغ #alwaysgrateful أو "دائماً ممتنة".



وكانت التعليقات مليئة بالتمنيات الطيبة من المشاهير الآخرين، منهم الممثلين زوي سالدانا وأنتوني هوبكنز وبليك ليفلي والمغني دريك.



وعبّر متابعو النجمة سلمى حايك عن إعجابهم بلباس السباحة والأحمر و"اللوك" الّذي ظهرت فيه بمناسبة عيد ميلادها إلى العلن.





لمشاهدة الفيديو على الرابط:

https://www.instagram.com/p/CiAkQPbNpQZ/?utm_source=ig_embed&ig_rid=787f3f46-601e-42b2-82c2-1db0fdce901c