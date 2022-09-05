انتحار "تيك توكر" عراقية مشهورة بعد أن ألقت بنفسها من مبنى مرتفع

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لقيت "التيك توكر" العراقية مروة القيسي حتفها، برمي نفسها من مبنى مرتفع في القرية اللبنانية في أربيل، لتلفظ أنفاسها الأخيرة فورا بعد سقوطها.

وذكرت وسائل إعلامية عراقية، أن "الشابة مروة القيسي، إحدى مشاهير "التيك توك" في العراق، أقدمت على الانتحار من خلال إلقاء نفسها من أعلى عمارة في المجمع السكني في مدينة أربيل مما أدى إلى وفاتها على الفور".

يأتي ذلك في وقت ظهرت فيه شقيقتها، ملاك القيسي في مقطع فيديو مصور وهي تنعى بألم وبكاء صارخ "التيك توكر" مروة القيسي، داعية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تركها وشأنها دون سؤالها عن أي شيء".