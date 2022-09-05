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فارس كرم يوضح للمرة الأولى سبب شتمه لميريام فارس.. وهذا ما كشفه

5
SEPTEMBER
2022
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بعد تهديدها له باللجوء إلى القضاء، واصل النجم فارس كرم هجومه على الفنانة ميريام فارس من خلال بث مباشر مع الاعلامي إيلي باسيل، مؤكداً تجاهله لتهديدها بالكامل.

ويبدو ان الخلاف الذي بدأ على خلفية بوستر حفل يجمع بينهما يتصاعد يوماً بعد يوم، إذ أكد فارس خلال المقابلة ان سبب استمراره بالهجوم هو استفزاز ميريام له، وقال: "أنا ابن بيت، أنا تركت الفن وجيت خدمت بيي، أنا تارك الفن وقاعد مع إمي، أنا اتجوزت بنت جيراننا، أنا زلمة بالبيت وبعرف قيمة البيت، بس مع المهذب أنا أكثر إنسان طيب ومهذب، بس مع البلا تهذيب أنا أول ابن شارع خلقه الله، مع ولاد الشارع أنا ابن شارع".

وأضاف رداً على شتمها ووصفها بكلمة سيئة: "هي استفزتني، بطريقة يا عيب الشوم، حبيبي لو العالم بيلبس كفوف، أنا ما بلبس كفوف خيي، استفزتني ورديت واللي بدها يا تعمله، واللي بيطلع بيدها تعمله".

وكانت مصادر مقربة من النجمة اللبنانية أكدت سيرها بالدعوى القضائية التي هددت برفعها على الفنان فارس كرم وتصرّ على أخذ حقها بالقانون، وذلك على خلفية تغريدة مسيئة، وصفها فيها بأوصاف لاذعة، بسبب حفلة مشتركة تم إلغاؤها.

 

 

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