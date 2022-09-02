هكذا أصبح ملعب "سانتياغو برنابيو" بعد إعادة تأهيله...بالفيديو

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بعدما استهل الموسم بثلاثة انتصارات خارج الديار، يمتحن المتصدر ريال مدريد جاهزيته للدفاع عن لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، من خلال استضافة وصيفه ريال بيتيس، بطل الكأس، في أول اختبار جدي له، وذلك غداً السبت، في المرحلة الرابعة.



وحقق فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بداية رائعة للدوري بخروجه منتصراً من المراحل الثلاث الأولى، لكنه ليس الفريق الوحيد الذي حقق هذا الأمر، بل سار بيتيس بالذات على خطاه ما جعله على المسافة ذاتها من النادي الملكي.



ويأتي الظهور الأول لريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" قبل أيام معدودة على بدء حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، حيث يسافر إلى اسكتلندا لمواجهة سلتيك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.



كيف أصبح استاد "سانتياغو برنابيو" بعد إعادة تأهيله؟

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